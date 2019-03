Matera, stasera la capitale europea della cultura un’ora al buio

Monumenti di tutto il mondo spenti per un’ora. Accadrà anche in Europa e, in questo ambito, ovviamente, in Italia. Anche i singoli cittadini, “spegnendo” le loro case, possono aderire alla Giornata della Terra, indetta dal Wwf. Un’ora di buio dalle otto e mezza di sera. Si spegnerà, in quell’ora, in particolare, la capitale europea della cultura, Matera.