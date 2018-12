Ruvo di Puglia: passeggiata e tombola letteraria

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Nell’ambito delle attività della rete del Patto per la lettura, tra le iniziative del Natale Ruvese LUCI E SUONI D’ARTISTA 2018 RUVO CITTA’ CHE LEGGE @ RELAZIONI, In folio Associazione Culturale propone una nuova passeggiata con quiz e tombola letteraria finale. A spasso attraverso le vie della città illuminate da Luci e suoni d’artista e riccamente addobbate per il Natale, palazzi e dimore storiche, vita e vicende dei ruvesi che si sono distinti per il loro valore tecnico scientifico, culturale letterario, artistico musicale, e che hanno dato grande lustro a Ruvo di Puglia. Alla riscoperta della bellezza della città, del fascino della pietra, della “maraviglia” del Natale.

Ma il bello non finisce con la passeggiata, è appena iniziato. Presso la Casetta Relazioni in Piazza Matteotti spazio al più tradizionale dei giochi natalizi, la tombola. E’ una tombola speciale, una tombola letteraria creata per l’occasione da In folio. E’ una tombola speciale perché è accompagnata dal quiz storico – letterario a misura di bambino “100 domande x Ruvo di Puglia” anche questo creato per l’occasione da In folio. Dopo aver passeggiato, raccontato e ascoltato, spazio al gioco con numeri, tabellone, cartelle e carte gioco che in un luogo pubblico dedicato all’essere bambino reso “maraviglioso” dalla comunità ruvese diventa magia dello stare insieme.

Il punto di ritrovo è la Casetta Relazioni in Piazza Matteotti a Ruvo di Puglia alle ore 15.45.

La passeggiata inizia alle ore 16.00. Si raccomanda massima puntualità.

Possono partecipare massimo 25 bambini. Possono partecipare anche genitori, nonni, zii, ma SOLO se accompagnati da bambini.

La partecipazione alla Passeggiata con Tombola letteraria è gratuita con prenotazione obbligatoria presso: IAT di Ruvo di Puglia in via Vittorio Veneto n. 48 tel. 080.3628428 mail prolocoruvodipuglia@libero.it; In folio 346.2412966