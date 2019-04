Giovinazzi dodicesimo a Baku

Per cone era iniziata è andata bene. Punti ancora zero, però, per Antonio Giovinazzi dopo quattro gran premi del campionato del mondo di formula 1 di automobilismo.

Il pilota di Martina Franca, su Alfa Romeo, ha ottenuto la dodicesima posizione nel gran premio di Azerbaijan, circuito cittadino di Baku. Era partito diciottesimo ma nelle qualifiche era stato otravo: penalizzazione di dieci posti in griglia di partenza per la d sostituzione di un componente della vettura.

All’Alfa Romeo, dalla terra azera, arriva comunque un punto: con Raikkonen, decima nella gara con podio Bottas-Hamilton-Vettel.