Taranto: asta di beneficenza

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sabato 30 marzo ritorna l’appuntamento con “Insieme… per gli altri”, la tradizionale Asta di Beneficenza organizzata da “Il Ponte”, l’Associazione di volontariato onlus presieduta dalla signora Miky Torsella, da anni indiscusso punto di riferimento per famiglie disagiate, per minori a cui manca tutto, per persone che non hanno più un lavoro e per chi vive fra stenti e privazioni. Quella de “Il Ponte” è una missione che ha come finalità tendere un mano ed aiutare chi è meno fortunato. Ma per portare avanti questa lodevole attività è necessario poter contare sul contributo di tutti. Ed è per questo che ogni anno l’Associazione invita chiunque lo voglia a partecipare alla sua tradizionale Asta, i cui proventi sono poi utilizzati per finanziare le tante iniziative filantropiche che “Il Ponte” realizza.

Anche quest’anno l’importante appuntamento con la beneficenza si terrà in viale Virgilio 152, nella sede della Cittadella delle Imprese, che la Camera di Commercio ha messo a disposizione con la consueta generosità che la contraddistingue.

L’Asta prenderà il via alle 16.30 e potrà contare sul contributo in qualità di “battitori” del notaio Angelina Latorraca (alla quale spetterà anche il compito di assicurare la regolarità delle aggiudicazioni), Ilaria Margherita, titolare della omonima galleria antiquaria che ha i suoi locali in corso Umberto, il giornalista Walter Baldacconi e l’attore ed operatore culturale Giovanni Guarino. Saranno loro, ai quali va il grande e sincero ringraziamento de “Il Ponte”, ad illustrare pregi e particolarità dei tantissimi articoli messi all’Asta. Detto che saranno battuti anche lotti di oggetti con prezzo base di un euro, sabato pomeriggio ci si potrà aggiudicare interessanti pezzi di antiquariato, mobili, divani, quadri, complementi d’arredo, gioielli, le originali opere dei ceramisti di Grottaglie, capi di abbigliamento firmati, accessori di marche prestigiose che vengono donati da privati e da aziende e le sculture lignee realizzate dal magistrato tarantino dott. Augusto Bruschi.

Ricordiamo che quello di sabato pomeriggio sarà l’appuntamento finale di una tre giorni che ha previsto il suo inizio giovedì 28 marzo dalle 16.30 alle 18.30 con un mercatino in cui sono stati messi in vendita oggetti di svariato genere. Le altre due date per concludere acquisti a buon prezzo sono quelle di venerdì 29 marzo (con due fasce orarie: al mattino dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30) e di sabato 30 marzo dalle 10.00 alle 12.00. La location (l’accesso è gratuito) è sempre quella della Cittadella delle Imprese.

Gli organizzatori ringraziano per aver sostenuto l’iniziativa con le loro donazioni i commercianti di Taranto, i ceramisti di Grottaglie, la Casa di Cura Villa Verde, la Banca di Taranto, la Farmacia Castellaneta, la boutique Di Pierro, Divani&Divani, Vittoria Assicurazioni, l’Istituto di Vigilanza VIS, la tenuta Venterra, Liu Jo, la Casa di Cura Villa Bianca, la Galleria Margherita, Rilastil, “Bernardi il cioccolato” e il media partner Studio100 TV.