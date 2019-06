Eccellenza italiana, riconoscimento per azienda di abbigliamento di Martina Franca

L’amministratore di Pierre moda dice: “la nostra azienda ha ricevuto il riconoscimento di eccellenza italiana. Da trenta anni è sul mercato e cerca di resistere alla concorrenza cinese e dei grossi centri commerciali. Produciamo pantaloni uomo/donna e gonne, produciamo rigorosamente in Valle d’itria da mani esperte italiane. Vendiamo con la formula del franchising in tutta la Puglia, parte della Basilicata e della Calabria. Abbiamo aperto un punto vendita aziendale in Viale della Libertà a Martina Franca e tra la fine del 2019 e l’inizio 2020 dovremmo aprirne altri in varie città. Oltre alle grosse confezioni del territorio, ce ne sono altre piccole che comunque hanno un indotto di circa quaranta famiglie, tutte martinesi”. Il riconoscimento ppgiungeer l’azienda di Martina Franca giunge dal Registro delle eccellenze italiane, che recensisce le piccole e medie imprese. “Abbiamo ricevuto dei sopralluoghi per la verifica e la certificazione della vera filiera made in Italy”, conclude Andrea Liuzzi.