Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari

Ancora dentro oppure, irrimediabilmente, fuori. Alle 20,45 il palaPentassuglia ospita l’incontro fra Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari, gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto del basket maschile.

I sardi hanno vinto le prime due partite (in realtà hanno messo insieme undici vittorie consecutive in campionato). I pugliesi non hanno alternative alla vittoria stasera, per restare in corsa ed arrivare a gara 4, che si disputerebbe sempre a Brindisi.

(immagine home page: fonte legabasket.it)