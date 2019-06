Festa della musica: Taranto

Di seguito un comunicato diffuso da La Ghironda:

Entra nel vivo la terza edizione del festival itinerante Piano Lab, organizzato dall’associazione «La Ghironda», con la direzione artistica di Giovanni Marangi e Francesco Libetta (partner privilegiato è la storica azienda pugliese Marangi Pianoforti). A tenere banco saranno numerosi «promotional event» in questa estate 2019, concerti e spettacoli a ingresso libero che celebreranno degnamente il Re degli strumenti, il pianoforte. Piazze, vicoli, chiese, chiostri barocchi e aree naturali saranno le location ideali, in tutta la Puglia, per inebriarsi del suono dei pianoforti sparsi ovunque.

Si parte venerdì 21 giugno, alle 20,30, in un giorno simbolico come quello che celebra la Festa della Musica in tutta Europa, con un altrettanto luogo emblematico legato alla grande storia musicale pugliese: nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Salute, accanto a Casa Paisiello, a Taranto (Piazzetta Monteoliveto), in quella che è stata la dimora natale del celebre compositore tarantino, il pianista Dante Roberto sarà protagonista di un concerto suggestivo, in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Taranto), l’associazione Obiettivo Borgo Antico e il progetto Domus Armenorum. Il musicista tarantino è un artista eclettico: la sua è una provenienza classica che convive con gusti e pratiche popular, appassionato di progressive e metal. Con un percorso fatto di mille esperienze, di studi classici e tanta voglia di scrivere musica innovativa. Un artista capace di signore interpretazioni e di una creatività figlia della contaminazione dei generi, sempre alla ricerca di uno stile personale e innovativo. In programma musiche di Chopin, Rizzola-Roberto, Liszt.

«Sono un pianista concertista – spiega lo stesso Roberto, docente al Conservatorio Paisiello di Taranto – ma con l’idea che si debba provare a comporre del nuovo, perché se è giusto proporre la grande musica che da due e più secoli si esegue ancora, non è pensabile che tutto finisca lì. Cerco di far vivere nuova musica, e l’esperienza del “progressive” è per me imprescindibile, affinché i generi si possano incontrare e contaminare. Nel mondo della musica di tradizione le mie influenze vanno piuttosto indietro nel tempo: per quanto riguarda il progressive, ancora oggi mi capita di ascoltare con un certo gradevole stupore alcuni lavori di Emerson, Lake and Palmer, o pianisti come Chick Corea. Ma non posso negare che gruppi come i Dream Theater abbiano avuto il merito di aggiornare il progressive con sonorità nuove provenienti dal metal».

Quanto agli altri eventi clou di Piano Lab, sarà Yiruma la stella di Piano Lab 2019. Martedì 6 agosto, alle 21,30, nell’Atrio dell’Ateneo Bruni di Martina Franca, il celebre pianista sudcoreano, classe 1978, tra i più amati in tutto il mondo, si esibirà per l’esclusivo «Yiruma Concert “Indigo” in Italy». I biglietti sono già in vendita: oltre al circuito on line vivaticket.it, in tutte le rivendite del circuito Viva Ticket e nel punto vendita Marangi Strumenti Musicali di Martina Franca (via Taranto 22, infotel: 080.430.11.50). Inoltre, per il gran finale del 10 e 11 agosto a Martina Franca, sono sempre aperte le iscrizioni a «Suona con Noi»: sul sito www.pianolab.me si possono reperire tutti i dettagli e le informazioni per proporre liberamente la propria candidatura concertistica. «Suona con Noi» è un invito esplicito e spontaneo, destinato a pianisti di ogni genere ed età, dai professionisti agli studenti, dagli appassionati agli amatori dilettanti. Saranno ben 14 le postazioni allestite con pianoforti a coda, dislocati in tutto il centro storico di Martina Franca, per un evento che caratterizzerà due meravigliose sere estive, con un pubblico di migliaia di persone pronte ad ascoltare i suoni degli 88 tasti, tra musica classica, jazz e moderna.