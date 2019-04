Bari: uso dell’auto elettrica nel piazzale dell’aeroporto

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia, che dall’inizio dell’anno aderisce volontariamente ai dieci principi di sostenibilità del Global Compact delle Nazioni Unite, comunica che nell’ambito del percorso di “corporate social responsibility” intrapreso, ha avviato una partnership con Maldarizzi Automotive e BMW Italia che prevede un progetto pilota per l’utilizzo di mezzi elettrici (in una prima fase solo per Bari) da parte degli operatori di scalo che utilizzeranno un’autovettura BMW i3 per spostarsi all’interno del piazzale aeroportuale.

Il modello BMW i3 già in uso per Aeroporti di Puglia, (con oneri a totale carico di Maldarizzi Automotive) è un concentrato di tecnologia innovativa e di performance: totalmente elettrica e con un’autonomia di 260 km, si ricarica fino all’80% in sole 3 ore di tempo. L’autovettura è un simbolo di nuovo concetto di mobilità sostenibile e piacere di guida.

Per il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti: “L’uso di mezzi elettrici non è una novità per i nostri aeroporti che già in passato hanno realizzato una serie di verifiche sul campo e fornito delle prime risposte rispetto alle possibili criticità – in ambito aeroportuale – in termini di efficacia operativa, semplicità di guida, sicurezza e basso impatto inquinante. Queste prime indicazioni ci hanno portato a ipotizzare un progetto più ampio e strutturato, che vede Maldarizzi Automotive e BMW Italia partner prestigiosi in una nuova fase di sperimentazione: non più la sola disponibilità di mezzi elettrici innovativi, ma una collaborazione più ampia che estenda il proprio campo d’azione a un piano di formazione degli addetti in materia di guida e gestione dei mezzi, funzionale a ottimizzare e valorizzare appieno le grandi possibilità di utilizzo di autovetture di nuova generazione”.

“Si tratta di una partnership di rilievo che ci inorgoglisce molto ed è frutto dei tanti sacrifici che un’azienda, soprattutto nel Mezzogiorno, affronta”. Sono queste le parole di Francesco Maldarizzi, Ceo della Maldarizzi Automotive che da pochi mesi, a seguito dell’acquisizione del mandato, è diventata punto di riferimento per BMW e MINI sul territorio pugliese: “La nostra azienda è in costante espansione e crescita, non solo in termini di fatturato e business, ma anche di vision e strategia. Questo nostro impegno con Aeroporti di Puglia da un lato guarda all’innovazione ed al rispetto ambientale, ma dimostra anche la volontà di contribuire allo sviluppo di una società che sta cambiando repentinamente riguardo la mobilità urbana”.