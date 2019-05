Lecce: congresso Cipomo, giornata conclusiva

Di seguito un comunicato degli organizzatori:

Tema del congresso sarà l’evoluzione della Medicina attraverso il sorprendente sviluppo tecnologico e le numerose informazioni che da esso provengono. I membri del CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri) si riuniranno in questa occasione per capire, discutere e riflettere su quanto le nuove tecnologie e i nuovi canali di informazione come i social e l’intelligenza artificiale influenzino il mondo dell’oncologia e soprattutto quanto gli oncologi siano preparati e propensi al cambiamento.