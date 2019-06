Taranto: occupazione dei banchi consiliari, una mamma risponde al presidente del consiglio comunale

Scrive Francesca Martinese:

Al Sig. Lucio Lonoce

​Presidente del Consiglio comunale di Taranto.

Occupare l’aula consiliare della massima assise cittadina è un atto antidemocratico di prepotenza che va condannato e stigmatizzato. Ed è presumibile che, dietro questa forma di protesta, ci sia una regia “politica” da parte di qualcuno che preferisce restare nell’ombra, cavalcando tuttavia l’emotività di persone che vogliono esprimere un disagio o una preoccupazione.

Voglio ricordare che il Consiglio comunale è un luogo di democrazia, concetto questo che qualcuno non ha nel proprio dna.

Rispondo:

Voglio ricordarle che mi può condannare come e quando vuole….

Per ogni mamma il figlio/a non va mai toccato

quindi prosegua pure.

Dietro alla nostra lotta nessuna regia politica, solo applicazioni delle leggi del diritto a saute, studio e lavoro… Essendo un consigliere dovrebbe sapere.

Nessuno gioca con le nostre emozioni.. Voi giocate sulla pelle dei cittadini di Taranto e delle piccole vite innocenti.

Voglio ricordarle che l’Italia è una democrazia….

E quindi voi come nostre autorità cosa avete fatto?????

Dove siete??????

Siete comodi???????

Il sindaco perché scappa ogni volta alla quale chiediamo un incontro.

La parola Democrazia non è solo per voi consiglieri o primo cittadino…

La sera prima di andare a letto fatevi un esame di coscienza….