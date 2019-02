Iceman, il romanzo: fra corse automobilistiche e tensione erotica. Della manduriana Lady D.

Iceman è un romanzo scritto dalla manduriana Desirée Anna Baldari, in arte Lady D., classe 1991. Sin dalla tenera età è una grande appassionata di motorsport a 360 gradi. Proprio questa grande passione l’ha spinta a scrivere il suo romanzo d’esordio Iceman, riscuotendo un ottimo successo tra i lettori. Il 7 settembre 2018 il romanzo autopubblicato dalla scrittrice vende più di quattromila copie in due mesi e per settimane in cima alla classifica narrativa sportiva di Amazon.

Visto il grande successo il romanzo é stato rieditato ed è disponibile on line già da oggi e in stampa a fine mese.

Rieditato della casa editrice Queen Edizioni (nata dalla passione di persone amanti della letteratura e il mondo editoriale) che si é interessata allo romanzo.

LA TRAMA:

Matias Quinn, ex pilota di rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni si è divertito passando da un letto all’altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex ragazza gli ha spezzato il cuore. Questo era il suo piano, finché non incontra Nina Williams e le sue regole rischiano di sgretolarsi.

Due caratteri forti, dal sangue freddo, con una passione in comune, le corse. Tra provocazioni e tensione erotica, con il tempo, un forte sentimento potrebbe legare le loro anime. Eppure, una verità nascosta rischia di distruggere l’unica possibilità che Iceman ha per essere felice…