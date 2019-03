Automobilismo, prove libere: il pilota pugliese eliminato in Q2, quattordicesimo tempo

Antonio Giovinazzi partirà in settima fila nel primo gran premio del campionato del mondo 2019. In Australia, sul circuito di Melbourne, il pilota di Martina Franca su Alfa Romeo ha fatto registrare con 1’22″714 il quattordicesimo tempo nella seconda fase delle qualifiche. Dunque è stato eliminato in Q2.

(foto: tratta da Antonio Giovinazzi official fan)