Su commemorano le vittime delle foibe. Manifestazione nazionale per la Giornata del ricordo, oggi, a Trieste. Iniziative in tutta Italia, compresa la Puglia. Le foibe, cavità carsiche, sono profondissime voragini in cui venivano gettati, dai militari titini, gli italiani considerati nemici. Decine di migliaia di nostri connazionali morti.

(foto home page: tratta da ansa.it)