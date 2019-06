Martina Franca: semafori del principale incrocio spenti. Intervento prospettato in giornata

L’assessore comunale alla Viabilità, già oeri, aveva parlato di un intervento prospettato per oggi. Tecnici sul posto stamani. A Martina Franca il principale incrocio semaforico, da ieri, è a luci spente. E incombe il sabato sera con quel trrattò di strada che è, per tradizione, trafficato oltre la (già alta) media.

Di seguito il messaggio della polizia locale di Martina Franca:

🚓 INFO VIABILITÀ : DOMANI 09 GIUGNO 2019 SI TERRA’ LA “FESTA DELLO SPORT 2019″ – LIMITAZIONI E DIVIETI

👮 è istituita la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito della ” 12° Ciclopasseggiata della Solidarietà” , secondo le percorrenze di seguito specificate:

✅ ore 09.00 partenza: Piazza XX Settembre – Piazza Roma – Via Bellini – Via Mascagni – Via Aprile – Via Santoro – Via Valle D’Itria – Corso Italia – Piazza Marconi – Via Alessandro Fighera – Viale Stazione – Cavalcaferrovia – Via Guglielmi – Via Pergolo – Strada Mita -Strada Tre Piantelle – Via Crispiano con arrivo e sosta alla ” Corte dei Fragni”;

✅ ore 15.30 rientro sul seguente percorso: da Corte dei Fragni – Via Crispiano – Strada Tre Piantelle – Strada Mita – Via Pergolo – Via Guglielmi – Cavalcaferrovia – Viale Stazione – Via Alessandro Fighera – Piazza Marconi – Arrivo previsto in Corso Italia zona assegnata al ciclismo in ambito della Festa dello Sport;

👮 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e comunque fino a cessata necessità, è istituito il divieto di transito veicolare, nelle seguenti strade:

✅ Piazza XX Settembre – Piazza Plebiscito – Piazza Maria Immacolata – Corso Vittorio Emanuele – Viale della Libertà da Piazza Marconi a Via G. Fanelli, Corso Messapia fino a Via E. Toti – Corso Italia da Piazza XX Settembre fino a Viale Della Libertà – tutta Piazza Crispi – Piazza Vittorio Veneto Prospiciente Piazza Crispi – Via Francesco Semeraro da Piazza Crispi a Corso Italia – Via Francesco Albanese – Via Verdi da Piazza XX Settembre a Via Battaglini – tutta Piazza Umberto I – Via Paisiello da incrocio con Corso Italia fino a Piazza Vitt. Veneto – Piazza Vittorio Veneto da Via Paisiello a Via Bruni – Via Giulio Recupero da Piazza Vittorio Veneto a Incrocio con Viale Carella;

👮 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e comunque fino a cessata necessità, è istituito il divieto sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli, nelle seguenti strade:

✅ Piazza XX Settembre – Piazza Roma – Piazza Plebiscito – Piazza Maria Immacolata – Corso Vittorio Emanuele – Viale Della Libertà da Piazza Marconi a Via G. Fanelli – ambo i lati della Strada – Piazza Fratelli Motolese (Cinema Teatro Nuovo) – Corso Messapia fino a Via E. Toti – Corso Italia – tutta Piazza Crispi – Piazza Vittorio Veneto prospiciente Piazza Crispi – Via Francesco Albanese – Via Francesco Semeraro da Piazza Crispi a Corso Italia – Via Verdi ambo i lati della strada da Piazza XX Settembre a Piazza A. Casavola – tutta Piazza Umberto I – Piazza Vittorio Veneto da Via Paisiello A. Bruni (lato prospiciente la villa) – Via Giulio Recupero ambo i lati della strada da Piazza Vittorio Veneto a incrocio con Viale Carella;