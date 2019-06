Lecce: si chiude oggi la conferenza italiana sulla chimica supramolecolare

Di seguito un comunicato diffuso dall’università del Salento:

Fino all’8 giugno 2019 la Scuola Superiore ISUFI dell’Università del Salento ospita la 14ma edizione della “Conferenza Italiana sulla Chimica Supramolecolare” (Supramol2019), organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano. A conclusione del 14mo “International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry”, che ha visto la partecipazione dei Nobel per la Chimica Sir James Fraser Stoddard e Bernard Feringa, all’ISUFI si sono riuniti più di 150 partecipanti tra professori, ricercatori e studenti provenienti da diverse parti del mondo – dall’Australia al Giappone, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi e Arabia Saudita – per questa Conferenza che si svolge periodicamente dal 1992, riunendo scienziati attivi nel campo della chimica supramolecolare e macrociclicla.

Questa edizione, nella quale gli argomenti affrontati vanno dalla nanomedicina ai materiali smart e biomimetici per applicazioni nel settore delle nanotecnologie, si caratterizza anche per la massiccia partecipazione di giovani scienziati e studenti eccellenti, circa 50 dei quali ospitati presso il College ISUFI.