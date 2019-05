Martina Franca: Padoan nel pomeriggio, De Gregorio verso sera

Alle la giornalista Concita De Gregorio a Martina Franca per un convegno di cultura politica. Si tratta di un ritorno in valle d’Itria dopo la realizzazione di una puntata del programma tv “Fuori Roma”.

“Ho ricevuto critiche da destra e da sinistra. Da destra hanno sostenuto che il debito non è stato ridotto, da sinistra che in realtà c’è stata troppa austerità e le riforme hanno indebolito il lavoro e l’occupazione. Ma proprio per questo confermo che è la strada giusta.

Il sentiero stretto è imposto dai vincoli di finanza pubblica e dalle nostre rigidità strutturali, ma appunto ora occorre andare oltre.” queste alcune delle parole di Pier Carlo Padoan tratte dal nuovo libro ‘Il sentiero stretto…e oltre” scritto in collaborazione con Dino Pesole, edito da Il Mulino.

Il 4 maggio 2019, alle ore 15.00 presso la Sala degli Uccelli a Palazzo Ducale con Pier Carlo Padoan e Dino Pesole, in occasione della presentazione del libro ‘Il sentiero stretto…e oltre’ affronteremo una discussione serrata sullo stato della nostra economia, ma soprattutto, guardando al futuro, ed interrogandoci su quali rischi corre l’economia italiana, su quali errori non bisogna commettere, quali riforme occorrerebbe dare priorità, in un momento di cambiamento delicato per l’Italia.

Pier Carlo Padoan è professore ordinario di economia alla Sapienza di Roma. Dopo una serie di incarichi in ambito internazionale tra cui spiccano gli incarichi nel Fondo Monetario internazionale e l’importante esperienza di vice segretario generale dell’OCSE. In Italia, Dal2014 al 2018 è stato Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Dino Pesole è editorialista de “Il Sole 24 Ore” dal 1994 dove scrive principalmente di economia e conti pubblici. Tra gli altri incarichi è stato anche responsabile dell’ufficio stampa dell’autorità garante della concorrenza e del mercato.

In sintesi l’evento ha l’obiettivo di permettere l’approfondimento sul tema centrale dell’attuale e futura agenda socio/politica del Paese, ovvero l’economia e i conti pubblici.

Con questo incontro confermiamo la ferma volontà di instaurare una consapevolezza moderna dell’essere cittadini, offrendo seri e accurati momenti di approfondimento per superare nel nostro territorio l’obsoleto richiamo a “Italia del Sud” e proporre il nuovo concetto di centro nevralgico dell’Europa Mediterranea.

UPWARD “verso l’alto” è un’associazione culturale nata dall’idea di un gruppo di giovani pugliesi, con l’obiettivo di provare a ricucire lo strappo tra cittadini/imprese/istituzioni, dando spessore e qualità a temi civili, politici, imprenditoriali e culturali.

Upward si rivolge a tutti i cittadini che vogliano approfondire, discutere e confrontarsi sui temi che più li coinvolgono. Lo scopo non è quello di trovare risposte unanimi o semplicemente rassicuranti, ma di evidenziare la complessità dei fenomeni del mondo contemporaneo e incoraggiare quell’approfondimento culturale da cui emergano valori ed ideali universali, capaci di ispirare un atteggiamento moderno e consapevole, attraverso l’organizzazione di dibattiti e confronti di respiro nazionale e internazionale.

Le informazioni e i dettagli su questo ed altri eventi, città e sedi delle manifestazioni saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’Associazione (https://www.facebook.com/ upward.puglia/)

