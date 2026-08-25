Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

La Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano ha preso atto del Piano di Gestione dei rischi connessi al riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate e affinate (delibera n. 376 del 20 agosto 2026).

Il Piano, redatto dall’AQP in collaborazione con ARIF, è un atto propedeutico all’utilizzo delle acque depurate per uso agricolo e per il lavaggio delle strade, un documento tecnico-gestionale attraverso il quale vengono individuati i potenziali pericoli, le misure preventive e i protocolli operativi di controllo, monitoraggio e gestione delle emergenze connessi al riutilizzo delle acque trattate nell’impianto di depurazione dell’AQP che saranno distribuite nell’agro da una rete realizzata dal Comune di Martina la cui gestione è affidata all’ARIF.

Si tratta di una tappa significativa di un percorso complesso iniziato alcuni anni fa, portato a buon fine dall’Amministrazione Comunale. Il passaggio in Giunta è essenziale per contribuire al completamento del quadro amministrativo, tecnico e gestionale necessario a disciplinare controlli e monitoraggi del riutilizzo.

L’impegno dell’Amministrazione per le infrastrutture finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate prosegue con l’obiettivo di estendere la rete idrica anche in altre zone dell’agro di Martina grazie ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione messi a disposizione dalla Regione Puglia. Un progetto a cui sta lavorando l’ARIF, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali.

“E’ un’opera strategica per l’agricoltura, dell’importo complessivo di 3.215.791,79 euro finanziati negli anni scorsi dalla Regione Puglia. Nell’anno in corso abbiamo lavorato con ARIF per l’individuazione delle priorità nella progettazione di futuri ampliamenti della rete di distribuzione delle acque reflue depurate che potranno servire anche Ortolini, la zona industriale e altre aree della città, avviando le opportune interlocuzioni istituzionali anche con l’AQP, l’Autorità Idrica Pugliese e la Regione Puglia. Nelle prossime settimane, unitamente all’ARIF, informeremo la città circa l’adesione degli operatori agricoli per l’utilizzo delle acque. E’ un impegno costante -spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini– che continua, anche in silenzio, a tutela dell’ambiente e a sostegno dell’agricoltura, per ridurre il consumo dell’acqua, una risorsa sempre più preziosa soprattutto nei periodi di gran caldo e di assenza di piogge”.