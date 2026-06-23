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11 Giugno 2026
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Nel treno per la Puglia si rompe il condizionatore: viaggiatori fermi a Rimini in attesa di un convoglio sostitutivo Segnalazione di un passeggero

23 Giugno 2026
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Scritto nel gruppo facebook Voce di Foggia:

Ciao Voce. Siamo fermi a Rimini per aria condizionata rotta sul treno che ci doveva portare a Foggia. Apettiamo un treno sostitutivo. Gaetano


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