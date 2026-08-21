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“Chef stellato milanese” per la cena di gala dei Giochi: “In Puglia non c’era nessuno in grado di farlo?” Nicola Pepe: a parti invertite avrebbero chiamato un pugliese per cucinare lombardo?

21 Agosto 2026
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Il giornalista Nicola Pepe premette che “non c’è nulla da discutere sulla professionalità di Berton “. Ma in un video, Pepe evidenzia un aspetto che merita di essere valutato.

—–

Scrive Nicola Pepe:

Per la cena di gala dei Giochi del Mediterraneo 2026 hanno chiamato uno Chef stellato milanese che cucinerà pugliese. In Puglia non c’era nessuno in grado di farlo? Domanda: a parti invertite avrebbero chiamato un pugliese per cucinare lombardo?

Ora, se c’è una cosa che i pugliesi sanno fare è cucinare. E le cozze, meglio di un tarantino, impossibile.


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