Il giornalista Nicola Pepe premette che “non c’è nulla da discutere sulla professionalità di Berton “. Ma in un video, Pepe evidenzia un aspetto che merita di essere valutato.
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Scrive Nicola Pepe:
Per la cena di gala dei Giochi del Mediterraneo 2026 hanno chiamato uno Chef stellato milanese che cucinerà pugliese. In Puglia non c’era nessuno in grado di farlo? Domanda: a parti invertite avrebbero chiamato un pugliese per cucinare lombardo?
Ora, se c’è una cosa che i pugliesi sanno fare è cucinare. E le cozze, meglio di un tarantino, impossibile.