L’immagine si riferisce a Oria, tarda mattinata.a cronaca odierna riguardante gli incendi si riferisce anche alla morte di un 89enne anziano e un ustionato nelle campagne di Lecce, causa rogo di sterpaglie che è divenuto incontrollato. A Frigole arrestati dai carabinieri due operatori ecologici accusati di avere gettato fra la vegetazione una miccia accesa originando un incendio. A Torricella un 76enne che stava bruciando stoppie nel suo campo non ha potuto controllare le fiamme ed è rimasto ustionato.

L’immagine sotto è invece riferita all*incendio nel territorio tra Canosa di Puglia e Minervino Murge.