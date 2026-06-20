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11 Giugno 2026
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Incendi: in Salento anche un morto e due arrestati, un ferito nel tarantino Oggi

20 Giugno 2026
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L’immagine si riferisce a Oria, tarda mattinata.a cronaca odierna riguardante gli incendi si riferisce anche alla morte di un 89enne anziano e un ustionato nelle campagne di Lecce, causa rogo di sterpaglie che è divenuto incontrollato. A Frigole arrestati dai carabinieri due operatori ecologici accusati di avere gettato fra la vegetazione una miccia accesa originando un incendio. A Torricella un 76enne che stava bruciando stoppie nel suo campo non ha potuto controllare le fiamme ed è rimasto ustionato.

L’immagine sotto è invece riferita all*incendio nel territorio tra Canosa di Puglia e Minervino Murge.

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