Di seguito la comunicazione di Ferrotramviaria:

Presentazione del completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale, con l’entrata in servizio di tutti gli undici nuovi elettrotreni di ultima generazione Alstom ETR 104, e del nuovo Programma di Esercizio che entra in vigore proprio a partire da domenica 15 marzo 2026, introducendo importanti novità per l’utenza e per le comunità servite.

L’incontro si terrà domenica 15 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la stazione ferroviaria Ferrotramviaria di Andria Sud .

Sarà presentato il completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale con l’entrata in servizio di tutti gli undici nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di comfort, accessibilità ed efficienza ambientale. Sarà inoltre illustrato il nuovo Programma di Esercizio che entrerà in vigore dal 15 marzo e che prevede, tra le principali novità, l’estensione del servizio ferroviario anche nelle giornate domenicali e festive fino a Corato e Andria

In stazione sarà possibile visitare il nuovo elettrotreno Alstom ETR 104; a seguire sono previste interviste con i rappresentanti istituzionali e aziendali sui temi oggetto dell’incontro.

Saranno presenti:

– Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia

– Raffaele Piemontese, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia

– Giovanna Bruno, Sindaco di Andria

– Corrado De Benedictis, Sindaco di Corato

– Giuseppe Pavoncelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A.

– Vito Mastrodonato, Direttore Operativo di Ferrotramviaria S.p.A.