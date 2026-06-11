Di seguito il comunicato:

È entrato nel vivo il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, la manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia nell’ambito del programma legato a Regione Europea dello Sport 2026.

Per l’evento sono arrivati a Taranto centinaia di ballerini, musicisti e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia: tutti insieme stanno dando vita, con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, a un variegato programma di concerti, spettacoli, workshop, eventi gratuiti e ospiti internazionali, confermando il festival come uno degli appuntamenti swing più importanti d’Europa

Venerdì 12 giugno epicentro del festival sarà la centralissima Piazza della Vittoria con due iniziative gratuite: si inizia – ore 19.00 – con uno spettacolo di swing teatrale aperto alla cittadinanza, con una “sorpresa” per le famiglie con bambini, mentre in serata – alle ore 21.30 – ci sarà il concerto i musicisti della Jumpin’ Up, la resident band del festival, che saliranno sul palco insieme agli ospiti internazionali Jackson Sloan e Jessie Gordon, due famosi cantanti con cui daranno vita a una grande esibizione di musica dal vivo e di social dance che coinvolgerà tutti i cittadini!

Con il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination in città si “respira” l’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo e, soprattutto, si ascolta la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America tra gli anni Trenta e Cinquanta!

Fino a domenica, inoltre, nella prestigiosa cornice del Mon Rêve Ecogreen Resort si tengono, grazie alla preziosa collaborazione con la Direzione della struttura, i workshop e i laboratori di danze sportive swing con docenti alcuni dei più affermati ballerini del panorama internazionale; ogni sera, inoltre, in questa location ci sono concerti, DJset ed esibizioni di danza swing (Info, prenotazioni e programma completo su www.tarantoswingfestival.com – email: info@beswing.it – tel. 3335030498).

Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination è organizzato dall’Associazione “Be Swing”, con il patrocinio morale del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità.

La manifestazione può contare sul sostegno di importanti realtà del tessuto imprenditoriale locale, a partire da BCC San Marzano di San Giuseppe, di Windor Infissi, di Mon Rêve Ecogreen Resort e di Cantine Giovanni Aiello di Putignano, partner che credono nel valore della cultura come leva di sviluppo e attrattività. turistica

Accanto a loro, hanno scelto di sostenere il Festival anche numerosi sponsor privati che contribuiscono a rendere possibile un evento così articolato e di qualità: Ancona Gomme, Intuazione Eventi. Marturano Materiale Elettrico e Posizioni Note.

Un sostegno corale che testimonia il valore riconosciuto al Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, non solo come evento musicale e di intrattenimento, ma come vero e proprio progetto di marketing territoriale e di costruzione di immaginario positivo attorno alla città di Taranto.