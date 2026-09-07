Di seguito un comunicato diffuso da Cittadinanzattiva:

Cittadinanzattiva Puglia APS – A.T. Martina Franca informa la cittadinanza che, a partire dal 1° novembre 2026, presso il CUP del Presidio Ospedaliero Valle d’Itria e del Distretto Socio Sanitario n. 5, entrerà in vigore la modalità di pagamento esclusivamente elettronica.

Da tale data, pertanto, non saranno più accettati pagamenti in contanti. I cittadini dovranno effettuare i pagamenti attraverso strumenti elettronici, come carte di debito, carte di credito e gli altri strumenti eventualmente messi a disposizione presso gli sportelli.

Si tratta di un cambiamento importante nelle modalità di accesso ai servizi, sul quale Cittadinanzattiva ritiene fondamentale garantire un’informazione chiara e tempestiva, soprattutto nei confronti delle persone anziane, di chi ha minore familiarità con gli strumenti elettronici e, più in generale, dei cittadini che potrebbero incontrare difficoltà nell’adeguarsi alla nuova procedura.

Cittadinanzattiva A.T. Martina Franca invita pertanto la cittadinanza a tenere conto della nuova disposizione già in occasione dei prossimi accessi al CUP, verificando di disporre di uno strumento di pagamento elettronico idoneo.

L’associazione continuerà inoltre a prestare attenzione alle modalità con cui la nuova procedura sarà concretamente applicata, affinché il passaggio al pagamento elettronico sia accompagnato da un’adeguata informazione e non determini disagi o difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Cittadinanzattiva Puglia APS – A.T. Martina Franca all’indirizzo cittadinanzattivamartinaf@gmail.com oppure al numero 080 8690318.