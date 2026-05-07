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Viene proposto in questo periodo in una piattaforma di prime visioni un film del 2025, “Stolen girl”. Un film di azione tendente al thriller di cui ovviamente non sveliamo la trama. Ma una cosa sì. Ad un certo punto del film diretto da James Kent e interpretato da Scott Eastwood e Kate Beckinsale la scena si sposta in Messico. Così, da una panoramica, cambio di territorio e il Messico è il centro storico di Martina Franca. Nella località della Valle d’Itria, accorsata come tutta la Puglia per produzioni nazionali e internazionali, varie scene di questo film lo hanno arricchito.

(immagine: tratta da una scena del film)

 

 

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