Una società svizzera, una di Bari e una di Modugno. Operanti nel settore dell’energia elettrica. La prima cedeva l’energia al consorzio barese, come cessione di importazione che non sconta l’Iva. Il consorzio barese vendeva alla società di Modugno e incassava l’Iva che non versava in Italia ma alla società svizzera. Cioè al fornitore del suo fornitore. Ciò che in sede di ispezione ha insospettito la Guardia di finanza. Ipotizzata una frode: sequestro di 15,2 milioni di euro alle società italiane con blocco di beni a Roma e in Puglia e di denaro. Denunciati i quattro amministratori. Secondo l’accusa sono state emesse fatture false per 74 milioni di euro fra il 2014 e il 2015. Giuseppe Giuliani, 44 anni, amministratore di fatto di Velga e Cei srl; Marcello Vernola, 59 anni, presidente del consiglio di amministrazione di Velga (ex presidente della Provincia di Bari ed ex deputato europeo, recentemente passato alla Lega); Maurizio Marini, 51enne di Montereale (L’Aquila) e Mariano Razzauti, 74 anni, di Roma, ex legali rappresentanti di Cei srl; sono i destinatari dei sequestri. Un quinto indagato, Bruno Maestripieri, ex legale rappresentante di Cei srl, non è gravato da sequestri.