rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Settore matrimoni tagliato fuori dal bando della Regione Puglia Puglia per i comparti in difficoltà, secondo associazioni: pronto il ricorso "La misura è colma"

13 Novembre 2021
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso da Federmep:

“I bandi con cui la Regione Puglia assegnerà i quasi 14 milioni di euro destinati agli operatori economici particolarmente colpiti dalle chiusure tengono fuori migliaia di professionisti e imprese, in particolare il settore Matrimoni ed eventi privati. La misura è colma. Siamo pronti alle vie legali, con un ricorso al TAR”. 

Lo scrivono i presidenti di Federmep (l’associazione che rappresenta le imprese e i liberi professionisti del settore Matrimoni ed eventi privati), Puglia Wedding Production association, Associazione Wedding Planner Puglia e Associazione fotografi Professionisti Salento.

“Le indicazioni del governo prevedono esplicitamente che tra i destinatari ci siano alcuni comparti economici, quale il nostro e le attività commerciali o di ristorazione dei centri storici. Peccato che il bando – proseguono le associazioni – non contempli molti codici ateco della nostra categoria e neanche la ristorazione, escludendo circa il 90% della platea dei destinatari. 

In compenso sono presenti codici che niente hanno a che vedere con le priorità indicate, come le agenzie matrimoniali e di accompagnamento. Una palese inadempienza delle indicazioni provenienti dal governo e dal parlamento”, concludono le associazioni chiedendo un intervento correttivo della Regione.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione