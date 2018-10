Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi do allerta. Il primo, con validità fino alla mezzanotte, fa riferimento a codice giallo per il solo Salento.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per 18 ore, fa riferimento a “pecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: criticità ordinaria, codice giallo, livello di attenzione per l’intera regione.