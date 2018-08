Alle prefinali nazionali di miss Italia, in programma a Jesolo dal 3 al 9 settembre, parteciperanno otto pugliesi. Titolari delle varie fasce del concorso di bellezza. Quella principale in rappresentanza della regione è stata assegnata nella notte, in uno show svoltosi a Candela. Miss Puglia 2018 è foggiana (miss Foggia, fra l’altro) e ha 20 anni. Si chiama Antonietta Fragasso.

(foto: fonte Salento pocket)