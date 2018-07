Da Supercar a piazza Sant’Oronzo al matrimonio in Puglia

Lo abbiamo visto in tv impegnato con Supercar, la fantastica macchina che faceva tutto da sola. O anche in Baywatch. Beniamino del pubblico da decenni, David Hasselhoff è stato riconosciuto a Lecce e c’è chi, in piazza Sant’Oronzo, non si è lasciato scappare l’occasione della foto (si ringrazia leccesette.it) insieme al divo.

Il 66enne attore, regista e produttore americano è, come del resto Naomi Campbell, in vacanza in Puglia, in un resort nelfasanese. Vacanza che per Hasselhoff, 66 anni, è anche per il matrimonio. Oggi sposa la 37enne Hayley Roberts.