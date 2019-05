Natuzzi, lancio del suo primo Augmented store a New York

Di seguito un comunicato diffuso da Natuzzi:

Natuzzi Italia annuncia il lancio del suo primo “Augmented Store” a New York: un nuovo spazio retail dove realtà virtuale e aumentata, display olografici e avanzatissimi configuratori 3D convivono con il negozio fisico per offrire servizi personalizzati e migliorare la relazione one-to-one con il consumatore.

Il progetto è stato presentato al Microsoft Innovation Summit di Milano dal CEO di Microsoft Satya Nadella come uno dei principali esempi italiani di trasformazione digitale. Grazie alla collaborazione con Microsoft e con il Partner Hevolus Innovation, Natuzzi Italia ha infatti concepito un innovativo percorso per il cliente che, facendo leva sulla realtà mista, è in grado di aumentare il tasso di conversione degli ordini, riducendo i tempi della scelta d’acquisto e i costi per gli allestimenti dei negozi.

Indossando i visori di realtà mista Microsoft HoloLens, il cliente si immerge in uno spazio espositivo digitale con accesso all’intera gamma Natuzzi Italia, uno showroom virtuale in scala 1:1 in cui visualizzare i prodotti come se fossero reali e interagire con essi cambiando colori e finiture. I consumatori possono muoversi anche all’interno della propria casa virtuale – fornendo al negozio le immagini delle stanze da arredare – scegliendo i modelli desiderati, posizionandoli nell’ambientazione, osservandoli da ogni punto di vista e testando tutta la gamma disponibile di versioni e materiali. Dopo aver completato la configurazione del progetto d’arredo, il retailer lo presenta al cliente con una proiezione olografica in scala. Indossando i visori di realtà mista, è possibile camminare all’interno del progetto ed esplorarlo in scala reale sotto ogni angolatura, come se fosse già realizzato. Prima di lasciare il negozio, il cliente riceve un rendering a 360° da esplorare a casa e condividere con la famiglia via smartphone o attraverso un visore di realtà virtuale.

L’Augmented Store è un progetto inserito all’interno della Digital [R]evolution avviata da Natuzzi nel 2016 con l’obiettivo di trasformare l’esperienza di acquisto, attraverso un Customer Journey digitale, omni-canale, interattivo e memorabile.

Il nuovo store concept con le tecnologie di realtà mista sarà esteso all’intero network Natuzzi Italia entro il 2020.

“Il futuro del retail sarà definito dalla reinvenzione dell’esperienza del consumatore” – ha affermato Pasquale Junior Natuzzi, Direttore Creativo Natuzzi – “Oggi la realtà mista offre possibilità infinite e permette ai clienti di trasformare la shopping experience in un momento di intrattenimento totalmente coinvolgente e personalizzato. Il Natuzzi Augmented Store è un luogo dove mondo fisico e digitale si uniscono per offrire una customer experience multisensoriale e unica. Sperimentare e conoscere il nostro brand in modo così creativo permetterà ai consumatori di innamorarsi del nostro prodotto e di continuare a tornare nei nostri negozi. Questa tecnologia non solo fornisce qualcosa di esperienziale e significativo, ma è anche progettata per migliorare e facilitare la decisione d’acquisto e incrementare le vendite.”

“Siamo entusiasti di aver collaborato con Natuzzi Italia ed Hevolus a questo progetto che testimonia il valore dell’innovazione per rivoluzionare i modelli di business e inaugurare un nuovo modo di relazionarsi con i clienti, personalizzando il momento della scelta e dell’acquisto. Il nuovo store di New York del Gruppo rappresenta un primo passo volto ad arricchire il network retail di Natuzzi, combinando le nuove tecnologie come la Realtà Mista e la creatività tipica del Made-in-Italy per una nuova esperienza immersiva che fonde fisico e digitale”, ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Antonella La Notte, CEO di Hevolus, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questa partnership con un’eccellenza quale Natuzzi con cui condividiamo l’origine pugliese e una comune missione: portare l’innovazione e la poesia del nostro territorio al resto del mondo”.

Natuzzi Spa

Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, è la più grande casa di arredamento italiana e tra i principali player globali nel mercato del mobile con stabilimenti produttivi, uffici commerciale e un capillare network retail nel mondo.

Microsoft

Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestion delle informazioni di persone e aziende. Offre una gamma completa di prodotti e servizi per consentire a tutti di migliorare, grazie al software, i risultati delle proprie attività – in ogni momento, in ogni luogo e con qualsiasi dispositivo. Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito http://www.microsoft.com/italy/.

Hevolus Innovation

Hevolus Innovation è un'azienda B2B specializzata in ricerca e sviluppo di business model innovativi in grado di trasformare i processi e la Customer Experience dei suoi clienti. Partner internazionale di Microsoft per la Mixed Reality e vincitrice per quattro volte del Premio Innovazione SMAU 2018, Hevolus Innovation è leader nel mondo delle tecnologie disruptive (Mixed Reality, Intelligenza Artificiale, Microsoft Dynamics e servizi cognitivi).