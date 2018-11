Anche una pugliese nel direttivo +Europa di Bruxelles

Di seguito il comunicato:

Vi è anche una pugliese nel consiglio direttivo del gruppo di Più Europa “In Europa”, costituito a Bruxelles: Benedetta Dentamaro, avvocato di Bari, da 13 anni in Belgio (nella foto, al centro).

“Una vera risposta europeista è l’unica risposta possibile ai moderni nazionalismi. Sono fiera di far parte di questo gruppo, che già prima di essere formalmente costituito, era attivo da molti mesi: abbiamo condotto una solida campagna elettorale per le politiche nella circoscrizione Estero-Europa, attraverso un nucleo centrale basato a Bruxelles, punto di riferimento per tanti comitati sparsi in una quindicina di paesi europei.

Rappresentiamo un bacino politico di 4,3 milioni di votanti all’estero, di cui circa la metà in Europa. Diversamente dal risultato in Italia, abbiamo ottenuto l’8% dei consensi, cosa che ha consentito l’elezione di un deputato e la possibilità per il nuovo partito Più Europa di presentare una propria lista alle europee di maggio.

Gli italiani all’estero hanno un grande potenziale, se si considera che quel risultato è stato ottenuto con la partecipazione al voto di solo uno scarso 30% degli elettori. Quindi innanzitutto dobbiamo rivolgergi agli astenuti.

Lavoreremo in questa direzione, auspicando di coinvolgere in particolare gli italiani nel mondo, e in stretta collaborazione con i gruppi di Più Europa che si stanno moltiplicando in Italia in queste settimane. Sono certa che la Puglia non mancherà all’appello”.