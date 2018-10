Maltempo: Puglia, cancellati o dirottati voli

Meteo, protezione civile: previsioni per oggi, allerta per possibili temporali

Terminata la fase di allerta arancione per il vento persiste quella relativa a possibili temporali per l’intera giornata odierna. Codice giallo per tarantino e Salento, come da schema a sinistra, fonte protezione civile della Puglia. Le precipitazioni sono infatti previste più intense sulla zona meridionale della regione, isolate altrove.

Difficoltà ieri anche per il traffico aereo riguardante la Puglia.

Voli

· Easyjet in arrivo da Milano Malpensa previsto in arrivo a Bari alle 21:15 e

· Easyjet in partenza per Milano Malpensa previsto in partenza alle 21:45

sono stati cancellati causa cattivo tempo sullo scalo di Milano Malpensa.

Alcuni voli sono stati cancellati per il cattivo tempo presso anche altri scali

Voli diretti a Napoli dirottati sullo scalo di Brindisi a causa delle avverse condizioni meteo che insistevano sullo scalo di Napoli

Due voli Ryanair da/per Treviso da Bari cancellati causa maltempo in entrambi gli scali.