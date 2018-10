Ancora un fortissimo terremoto in mare a ovest della Grecia: magnitudo 6

La scossa alle 16,12 fora italiana. Alcune notti fa un sisma più potente nello stesso territorio fu percepito anche in Puglia

Alle 16,12 ora italiana un altda forte scossa di terremoto al largo della Grecia. Magnitudo 6 ed epicentro nella stessa zona in cui alcune notti fa il sisma di magnitudo 6,8 venne percepito distintamente anche in Puglia. Come quello odierno, del resto.