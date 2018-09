Massafra: escursione alla gravina Madonna della Scala

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

L’Associazione Salento Slow Travel, in collaborazione con il Teatro Le Forche e l’Associazione Religiosa Santuario Madonna della Scala, organizza nella giornata del 30 settembre “In Gravina – Sentieri di Scale”, una visita guidata con performance teatrale itinerante presso la Gravina Madonna della Scala di Massafra (Taranto).

L’evento “In Gravina – Sentieri di Scale” si inserisce nell’ambito del progetto Gravina In Action.

La scelta di creare uno spettacolo/sentiero ‘possibile’ lungo le scalinate e i terrazzamenti del Santuario Madonna della Scala nasce daldesiderio di valorizzare un bene di interesse storico, artistico, architettonico e religioso, riconsiderando anche il bellissimo paesaggio in cui è immerso, quello della Gravina omonima, come un luogo appartenente alla comunità, abitato da leggende che sono ormai parte della tradizione popolare.

La performance teatrale sarà a cura del Teatro delle Forche con la regia di Giancarlo Luce e le interpretazioni di Erika Grillo, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto.

La visita guidata sarà tenuta da una guida turistica certificata dalla Regione Puglia e si articolerà in due turni (primo turno ore 10:30, secondo turno ore 17:00) e, insieme alla performance teatrale, accompagnerà lo spettatore in una dimensione in cui la conoscenza del luogo si lega indissolubilmente alle suggestioni e alle emozioni da esso evocate, in cui i sentieri prendono vita e si donano ai visitatori.

INFORMAZIONI UTILI

30 SETTEMBRE 2018 –SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA – Massafra (TA)

Appuntamento nel piazzale antistante il Santuario, dieci minuti prima delle due visite

Primo turno ore 10:30 – Secondo turno ore 17:00

COME ARRIVARE -> https://goo.gl/maps/Cgtxgptu5zx

INGRESSO LIBERO con donazione volontaria per l’attività di raccolta fondi destinata al restauro del Santuario. Vista la peculiarità del luogo e del tipo di evento, al fine di garantire una buona visione a tutti, i posti saranno limitati.

Prenotazione obbligatoria al 388-6582298.

Evento Facebook -> https://www.facebook.com/events/2036633223315660/

SALENTO SLOW TRAVEL

SALENTO SLOW TRAVEL è un’associazione di promozione sociale nata nel Marzo 2011, grazie al Concorso Regionale “Principi Attivi 2010 – Giovani idee per una Puglia Migliore”.

Finalità principale dell’Associazione è promuovere e diffondere il concetto, la cultura e la pratica del turismo lento e responsabile basato su una fruizione lenta e consapevole dei luoghi, nel pieno rispetto della natura, dell’ambiente e dell’identità locale.

Le attività dell’associazione consistono in: progettazione europea nel settore della cultura, dell’ambiente e del turismo; organizzazione di eventi e itinerari turistici eco sostenibili; studio, formazione e ricerca nel settore dei beni culturali, del turismo e dell’ambiente.

IL PROGETTO GRAVINA IN ACTION

Gravina in Action è un progetto co-finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con il Bando “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” 2012, ed è finalizzato a sperimentare una strategia di promozione turistica eco sostenibile per la valorizzazione della Gravina della Madonna della Scala di Massafra, un luogo di straordinaria importanza naturalistica e culturale.