Az Picerno-Fasano 6-5, clamoroso risultato in serie D. Successi per Bari e Taranto RISULTATI E CLASSIFICHE

Calcio, in serie C girone C Reggina-Monopoli 1-3

Bel successo in trasferta per il Monopoli nella terza giornata del campionato di calcio di serie C girone C. I biancoverdi pugliesi si sono imposti sulla Reggina: al “Granillo”, Reggina-Monopoli 1-3.

In serie D girone H, successo del Taranto nel finale di gara nei confronti del Gragnano. Il risultato che fa più rumore è quello della capolista Az Picerno che che sconfigge il Fasano 6-5. Per i lucani da segnalare la tripletta di Kosovan e la doppietta di Esposito, ai pugliesi non è bastata la doppietta di Montaldi.

Nel girone I, successo interno del Bari nei confronti della Cittanovese. La squadra di Cornacchini è prima in classifica, a punteggio pieno.

SERIE D terza giornata

girone H

Az Picerno-Città di Fasano 6-5

Bitonto-Audace Cerignola 3-1

Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 2-1

Gelbison-Gravina in Puglia 0-0

Granata-Team Altamura 1-2

Nardò-Sarnese 0-0

Pomigliano-Savoia 0-1

Sorrento-Nola 0-0

Taranto-Città di Gragnano 3-2

CLASSIFICA

9 Az Picerno

Team Altamura

7 Bitonto

Taranto

5 Gelbison

Sorrento

4 Audace Cerignola

Città di Fasano

Francavilla in Sinni

Gravina in Puglia

Nola

Savoia

3 Granata

2 Nardò

1 Fidelis Andria

Sarnese

0 Città di Gragnano

Pomigliano

girone I

Bari-Cittanovese 3-0

Messina-Marsala 3-2

Nocerina-Città di Messina 1-0

Palmese-Igea Virtus Barcellona 1-0

Portici-Città di Gela 1-3

Roccella-Locri 0-2

Rotonda-Città di Acireale 1-4

Sancataldese-Turris 1-0

Troina-Castrovillari 1-1

CLASSIFICA

9 Bari

7 Gela

Locri

6 Acireale

Sancataldese

5 Palmese

4 Igea Virtus

Nocerina

Troina

3 Castrovillari

Cittanovese

Marsala

Messina

Roccella

Rotonda

1 Turris

Città di Messina

Portici