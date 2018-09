Benevento-Foggia, Reggina-Monopoli e la serie D

Calcio, nel posticipo della domenica sera in serie B proibitiva trasferta per i rossoneri. Nel campionato nazionale dilettanti di spicco Bitonto-Cerignola

Il Foggia che è ancora con il segno meno in classifica va ad affrontare la trasferta forse più difficile del campionato di calcio di serie B: a Benevento. Inizio ore 21.

Serie C girone C, rinviata Bisceglie-Viterbese in programma ieri. Si disputa oggi Reggina-Monopoli.

SERIE D terza giornata ore 15

girone H

Az Picerno-Città di Fasano

Bitonto-Audace Cerignola

Francavilla in Sinni-Fidelis Andria

Gelbison-Gravina in Puglia

Granata-Team Altamura

Nardò-Sarnese

Pomigliano-Savoia

Sorrento-Nola

Taranto-Città di Gragnano

girone I

Bari-Cittanovese

Messina-Marsala

Nocerina-Città di Messina

Palmese-Igea Virtus Barcellona

Portici-Città di Gela

Roccella-Locri

Rotonda-Città di Acireale

Sancataldese-Turris

Troina-Castrovillari