Trani: mostra su Leonardo, oggi chiusura

Ancora poche ore e la mostra che ha celebrato il grande Leonardo da Vinci a cinque secoli dalla sua morte chiuderà i battenti. “IL GENIO. 500 ANNI DI MERAVIGLIA a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, infatti, sarà visitabile sino a domenica 30 giugno 2019. Dagli inizi di aprile ad oggi l’esposizione ha riscosso un grande successo di pubblico, tanti i visitatori dall’estero, confermando appieno la vocazione turistica e la qualità dell’offerta culturale della città di Trani.

40 opere inedite mai realizzate, la maggior parte a dimensione reale, non in scala, costruite dall’ingegner Giuseppe Manisco esattamente come Leonardo le aveva disegnate e progettate (seguendo i disegni dei suoi scritti raccolti nei Codici, tra cui il Codice Atlantico), eseguite addirittura con i materiali e le tecniche della sua epoca, come quella della forgiatura del ferro.

Il Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani di Palazzo Beltrani ospiterà sino a fine mese questa collezione riguardante le più suggestive macchine progettate da Leonardo in “prima assoluta” in quanto alcune opere in mostra sono state realizzate appositamente per la location ospitante. “Un’operazione incredibile e unica”, così sintetizza Niki Battaglia, promotore della mostra e direttore di produzione di Palazzo delle Arti Beltrani – “ho voluto fortemente le macchine leonardesche dell’ingegner Manisco a Trani perché solo vedendole realizzate si può comprendere ancor più la grandezza di un genio che incarna appieno lo spirito rinascimentale e si può cogliere la meraviglia che il suo ingegno suscita in chi lo ammira”.

La mostra, organizzata dall’Associazione Delle Arti in collaborazione con CREATTIVAmens e con il Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani di Palazzo Beltrani, gode dei patrocini della città di Trani, Teatro Pubblico Pugliese, Festival internazionale Castel dei Mondi, Ordini degli Ingegneri e Architetti della BAT, e vede la partecipazione del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, dell’IISS Aldo Moro di Trani e del Liceo scientifico statale Valdemaro Vecchi di Trani.

L’intero progetto espositivo è stato concepito per rendere omaggio al più grande Genio di tutti i tempi e alla sua Arte, ancora attualissima, mettendone in evidenza le scoperte più salienti e gli aspetti ancora poco noti. Il fine è diffondere una conoscenza approfondita di una delle menti più geniali di tutti i tempi, dando rilievo al lato professionale più tecnico dell’artista, spesso meno considerato se rapportato alle grandi opere pittoriche, con un viaggio avvincente tra arte, scienza, tecnica, filosofia, architettura e ingegneria. Figura di statura mastodontica e irripetibile, infatti, Leonardo affascina ormai da mezzo millennio chiunque entri in contatto con la sua “arte”, con la sua capacità speculativa, alimentando sempre più l’enigma sul suo genio e sulla sua vita. Lo stesso mistero che avvolge anche molte delle sue opere, alcune delle quali fanno parte del “mindscape pop” dell’umanità intera, dalla Gioconda all’Uomo Vitruviano, dagli studi sul volo alle macchine da guerra appunto.

La mostra sarà fruibile sino al 30 giugno, secondo i nuovi orari estivi, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 21:00. Si consiglia la prenotazione.

