Manduria: oggi scuole chiuse per calamità naturali. Ieri tromba d’aria e nubifragio

La commissione straordinaria del Comune di Manduria ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. Con riserva di ulteriori provvedimenti secondo l’evolversi la situazione meteo. L’ordinanza è causata da calamità naturali.

Ieri sera una tromba d’aria (foto tratta dal gruppo facebook Sei di Taranto se… ) ha causato serissimi danni a Manduria. Anche il crollo della parte superiore di una chiesa, San Michele Arcangelo. Per l’intera giornata di ieri su Manduria è caduta pioggia per 133,6 millimetri di livello. E da ieri sera è allerta della protezione civile con codice rosso, come per altri centri del tarantino e del brindisino (ieri sera danni a Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Torre Santa Susanna). Per le restanti zone della Puglia è allerta arancione per vento fino a tempesta e codice giallo (arancione per il tarantino) per temporali.

(immagine di seguito:Manduria, di Francesco Manfuso)