Al policlinico di Bari c’è una poltrona per la chemio, donata. Ma è ancora imballata causa burocrazia

Di seguito un comunicato diffuso da Ignazio Zullo, capogruppo Noi con l’Italia in consiglio regionale della Puglia:

Questa è una di quelle storie belle, ma che poi la burocrazia le fa diventare un problema.

Al Policlinico di Bari, in un ambulatorio dove viene effettuata la chemio per gli ammalati di mieloma multiplo, è appoggiato al muro uno scatolone da oltre un mese. Un mega regalo che un donatore ha voluto fare al professor Roberto Ria: si tratta di una bellissima e comoda poltrona per i suoi pazienti durante la chemio. Invece, è ancora imballata perché se l’azienda produttrice non effettua l’installazione e il collaudo il Policlinico non può utilizzarla. Burocrazia!

Capite l’assurdità? C’è un dono, un professore che vorrebbe utilizzarlo per alleviare i disagi e i dolori dei suoi pazienti e il pacco rimane chiuso.

Presidente e assessore alla Salute Emiliano è a conoscenza di questa storia? Bene. Ora lo è: si attivi per risolvere almeno questa situazione.