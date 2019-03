“Push out”, riprese dello short movie su disturbi alimentari e discriminazione

Di seguito il comunicato:

Sono iniziate le riprese dello short movie “Push Out” con la regia di Marco D’Andragora protagoniste Antonella Ponziani e Francesca Giuliano

“Push Out” racconta le vicende di due donne, di generazioni diverse, che si trovano a combattere contro i demoni dell’anoressia, bulimia e della discriminazione. Ispirato ad una storia vera.

La presentazione ufficiale è avvenuta con interventi di autori e produttori, protagonisti – tra cui le attrici Antonella Ponziani (già vincitrice del David di Donatello e del Nastro d’argento come ‘Migliore attrice protagonista’ in “Verso sud”) e Francesca Giuliano (modella curvy di “Avanti un altro” di Bonolis, spesso discriminata per il suo aspetto fisico) – la psicologa e psicoterapeuta Marta Di Meo e la nutrizionista e psicologa Chiara Di Gianvittorio, esperta di problematiche legate a disfunzioni alimentari.

La distribuzione di “Push Out” è prevista nel circuito di festival cinematografici nazionali ed internazionali, con sottotitoli in inglese, e successivamente con una divulgazione all’interno delle scuole.

Nel cast di “Push Out” anche le attrici Viviana Bazzani, Carol Lauro ed Eleonora Puglia. Le riprese si protrarranno per diversi giorni in varie location dell’entroterra abruzzese; lo staff tecnico e la troupe saranno accompagnati da Ensino Di Cecco.

Lo short film, che ha ottenuto l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, è prodotto e diretto dall’imprenditrice ed attrice Clarissa Leone e vede come media partner Vito e Walter Nicoletti, fondatori del ‘Matera Film Festival’.

“Push Out” prodotto da Le Brì Italy di Clarissa Leone

Regia di Marco D’Andragora

Sceneggiatura di Antonella Ponziani

Colonna Sonora: AnTo, Chiara Casadei e Giulia Pieramico

Violino Colonna Sonora: Giulia Pieramico

Ispettore di Produzione: Massimiliano Britti

Photo set credits: Angelo Seccamonte

Info: http://www.lebriproductionitaly.it