Maltempo: allerta arancione per vento fino a tempesta

È una domenica di tempaccio in Puglia. In particolare nel tarantino, pioggia e vento forte. Piena allerta per vento fino a tempesta. A Taranto, zona Lama, nella piazzetta della chiesa, giù un albero, di considerevoli dimensioni.

(foto: si ringrazia Francesca Carucci)