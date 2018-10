Puglia: maltempo, allerta. Vento fino a tempesta. Temporali: codice arancione per il tarantino, fino a domani pomeriggio

Il dipartimento della protezione civile ha emesso due messaggi di allerta per la Puglia. Validità dalle 15 odierne per 27 ore. Il primo conferma il codice arancione per “venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti meridionali, inizialmente dai quadranti sud-orientali tendenti a ruotare da sud-ovest, con rinforzi fino a tempesta sui settori adriatici” relativamente all’intera regione. Il secondo trasforma da codice giallo a codice arancione solo per il tarantino l’allerta per “precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.