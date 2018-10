Oriora Pistoia-Happy Casa Brindisi 74-90

Vittoria netta in Toscana per l’Happy Casa Brindisi. Il quintetto pugliese già nella prima metà gara aveva acquisito un vantaggio significativo, poi consolidatosi per chiudere a +16. Con questo successo, Happy Casa Brindisi a quota 4 punti in classifica del campionato di serie A di pallacanestro maschile dopo quattro giornate. Oriora Pistoia ferma a zero.