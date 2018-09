Emiliano: manovra di sinistra, l’avrei fatta anche io. Boccia: scelte da incoscienti

La manovra vista da esponenti pugliesi democratici, testimonianza della condizione del partito: Stefàno sul governatore, non c'entra nulla con la comunità del Pd

Ma esattamente, fra loro, che c’entrano? Il Pd critica apertamente la manovra del governo Conte e il presidente della Regione Puglia dice che la manovra va bene, è di sinistra. Così l’avrebbe fatta anche lui. Emiliano che domenica non sarà neanche a Roma per la manifestazione nazionale dei democratici contro il governo gialloverde.

Francesco Boccia, economista e politico di spicco in ambito democratico, ha detto che l’Europa è l’ultima a poter parlare ma che le scelte riguardanti il documento di economia e finanza sono irresponsabili, daranno conseguenze decennali.

Se il sindaco di Bari dice che la manovra sarebbe positiva realizzando ciò che è stato previsto, il senatore Dario Stefàno ha diramato un comunicato. Nel mirino, il presidente della Regione Puglia. “Michele Emiliano ha idee molto confuse sulla sinistra e sulla folle manovra di M5S-Lega. Una cosa buona, però, la fa: mette in chiaro una volta per tutte che lui non c’entra nulla con la comunità del Pd. Ne faccia anche un’altra: si concentri di più a governare la Puglia”.