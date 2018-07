L'”omaggio” di Vittorio Feltri ai pugliesi e ai migranti

Negri ha la stessa radice di denigrare. Che, notoriamente, significa sporcare. La parola negri è chiaramente offensiva: dà dello sporco a persone che sono semplicemente di un altro colore della pelle. Tale Vittorio Feltri peraltro ne ha, in maniera specifica, anche e soprattutto per i pugliesi. Tacciati, indistintamente, di grattarsi le palle dato l’alto tasso di disoccupazione.

Eppure è strano, Feltri all’ippica si è già dato. Manco quello ha funzionato. Forse è l’età di fermarsi Feltri (vatt’a ripone, si direbbe nel Lazio, altra amatissima zona dei vari Roma ladrona e simili) a 75 anni si può anche chiuderla qui con lo sparare offese (e non solo). Con tantissime scuse per i pensionati moltissimi dei quali ragionano benissimo e hanno, soprattutto, un sacrosanto rispetto nei confronti del prossimo.

In quanto ai pugliesi: il modo di ragionare di questo tipo di persone va elevandosi a (desiderata di) sistema. Sono validi soltanto loro, pensano: qualcuno riesce a simulare e altri no. Non ci si lasci fregare.