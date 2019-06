Bari: bollino rosso. Ondata di calore in tutta Italia. Taranto: 26 gradi alle 5

Fra le città capoluogo della Puglia, alle 5 la più calda è Taranto: 26,1 gradi, secondo la rilevazione della protezione civile regionale.

Comunicazione del ministero della Salute:

Il 28 giugno sono 16 le città con il livello più alto di rischio per la salute. Le categorie più suscettibili: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza, malati cronici, lavoratori all’aperto.

In questi giorni il territorio nazionale è interessato da condizioni di alta pressione che determinano temperature elevate ed ovunque decisamente superiori alla media del periodo. L’innalzamento delle temperature al di sopra della media stagionale può rappresentare un rischio per la salute della popolazione più vulnerabile – anziani di età superiore a 75 anni, malati cronici, bambini piccoli (0-4 anni), donne in gravidanza e lavoratori all’aperto (agricoltori, edili, asfaltatori, addetti alla pesca ecc).

Per la giornata di venerdì 28 giugno, il Sistema nazionale di allerta del Ministero della Salute segnala situazioni di emergenza per ondata di calore (bollino rosso) in 16 città con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio.

In relazione a tale evidenza questo Ministero con lettera circolare, 0019171-25/06/2019-DGPE-MDS-P ha invitato le autorità competenti a voler adottare ogni opportuna iniziativa, utile a prevenire e fronteggiare gli effetti sulla salute delle ondate di calore ed in particolare, di attivare tempestivamente i protocolli operativi locali di emergenza, redatti sulla base delle linee di indirizzo ministeriali disponibili al link www.salute.gov.it/caldo, intensificando la sorveglianza e l’assistenza alle persone più fragili (persone anziane, con patologie croniche, non autosufficienti o di basso livello socio-economico, socialmente isolate, ecc). In tal senso, un ruolo fondamentale è svolto – oltre che dai servizi sanitari delle ASL e dai servizi sociali dei Comuni – dai Medici di medicina generale.

Con l’occasione, si ricorda che sul sito www.salute.gov.it/caldo sono disponibili:

Informazioni sui bollettini giornalieri del Sistema nazionale di previsione e allerta per ondate di calore;

Iniziative locali, informazioni rivolte ai cittadini e agli operatori e documenti tecnici utili a migliorare le conoscenze sui rischi del caldo e sulle misure da adottare per prevenirli; numeri verdi utili e servizi dedicati attivati sul territorio da ASL e Comuni nell’estate 2019;

Raccomandazioni e materiale informativo, rivolto alla popolazione generale, ai Medici di medicina generale, agli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani e alle badanti (in sei lingue), ai lavoratori outdoor, alle donne in gravidanza e per proteggere la salute dei bambini più piccoli.

Tutte le informazioni e la documentazione sopra elencate sono disponibili anche sull’APP “Caldo e salute” (online per dispositivi Android su Play Google e per iOS su App Store).