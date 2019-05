Taranto: assegno al reparto di oncoematologia pediatrica

Di seguito il comunicato:

Oggi, martedì 28 maggio, alla presenza del Direttore generale dell’Asl, avv. Stefano Rossi, del Primario del reparto di Pediatria del SS. Annunziata, Valerio Cecinati, di alcuni rappresentanti del Gruppo Supercentro e volontari dell’Associazione Simba Odv, il vicepresidente del Gruppo SupercentroSpa, Giovanni Donatelli, ha consegnato un assegno simbolico di 11.720 € all’ Associazione S.I.M.BA. ODV per acquistare undici poltrone destinate alle stanze di degenza del reparto di Pediatria del SS. Annunziata e per finanziare progetti concreti, l’acquisto di attrezzature e il sostegno alla degenza dei bambini ospedalizzati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del noscomio tarantino, e delle loro famiglie.

La raccolta fondi è nata dall’esigenza di sostenere i bambini ospedalizzati nell’affrontare il difficile momento legato alla degenza ospedaliera in una territorio, quello di Taranto, che negli ultimi anni si è resa tristemente famosa per l’inquinamento e tutte le conseguenze negative che tale problema comporta, soprattutto tra i più piccoli e indifesi. Più 21% di mortalità infantile rispetto alla media regionale, più 54% di tumori in bambini da 0 a 14 anni, più 20% di eccesso di mortalità nel primo anno di vita e più 45% di malattie iniziate già durante la gestazione. Sono i numeri dello Studio Sentieri del Ministero della Salute sull’inquinamento a Taranto

Così come l’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola” del 2018 a favore della Caritas, la raccolta fondi, “Dona uNuovo sogno ad ogni bambino”, promossa da Supercentro Spa, attraverso i punti vendita ad insegna PAM e META’ del Sud Italia, ha coinvolto centinaia di clienti che, da subito, l’hanno sostenuta con entusiasmo. Infatti i clienti di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania hanno contribuito a raccogliere, nel periodo dal 3 al 20 aprile, circa 12 mila euro che sono stati consegnati, in occasione dell’evento di oggi, nelle mani della presidente dell’Associazione Simba, dott.ssa Deborah Cinquepalmi.

“Quando siamo stati contattati da Supercentro SPA – ha dichiarato la presidente – e ci è stata comunicata la volontà di essere i destinatari di questa bellissima iniziativa è stato per noi motivo di grande orgoglio, poichè è ben nota la grande sensibilità e attenzione dell’azienda verso il sociale. Con questa raccolta fondi si realizzerà un progetto concreto ed estremamente utile per i piccoli pazienti ospedalizzati e le loro famiglie. I volontari Simba ringraziano di cuore la dirigenza, i dipendenti e i clienti del Gruppo Supercentro per il grande sostegno ricevuto non solo in termini economici, senza dubbio notevole e di grande rilevanza, ma anche in termini di calore, affetto e amicizia dimostrati nel corso di questi mesi”.

“Il nostro è un dovere morale – ribattono all’unisono gli amministratori del Gruppo – Ciò che ci sta più a cuore sono le esigenze dei bambini e delle loro famiglie nei momenti più difficili della malattia. Siamo felici che i nostri clienti abbiano risposto all’iniziativa in questa misura, contribuendo in maniera significativa al miglioramento del reparto, costantemente presidiato dall’Associazione S.I.M.BA. Continueremo ad essere attenti alle esigenze dei nostri territori, facendoci promotori di iniziative a vantaggio dei più bisognosi e meno fortunati”.