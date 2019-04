Una pizza per Checco Zalone

In questi giorni, Checco Zalone e la troupe si trovano a Gravina in Puglia. In corso le riprese del nuovo film del primatista di incassi. All’attore e (per la prima volta) regista ha voluto fare un omaggio, che è una piccola opera d’arte, il pizzaiolo Michele Digiglio: una pizza, mozzarella e pomodoro, in cui è effigiato Checco Zalone.