Regione Puglia: 171mila euro per le agenzie di stampa

Ansa, Adnkronos e Com.E forniranno i servizi per 15 mesi

Di Nino Sangerardi:

Bisogna assicurare ai consiglieri regionali e alle strutture consiliari della Regione Puglia

un adeguato servizio di informazione giornalistica. Quindi gli uffici preposti del Consiglio regionale hanno indetto procedura negoziata telematica–suddivisa in 3 lotti per la durata di 15 mesi e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa—per acquisire servizi a mezzo di agenzia di stampa.

Per il lotto numero uno pervenute due offerte : Ansa e Raggruppamento imprese AdnKronos Unipersonale –Agenzia giornalistica Italia;lotto numero due : RTI AdnKronos-Agenzia giornalistica Italia; lotto numero tre: Agenzia stampa Italpress srl e Com.E Comunicazione & Editoria srl.

A conclusione dell’esame dei documenti i tre lotti sono stati assegnati rispettivamente ad Ansa al prezzo di 120.000,00 euro , RTI AdnKronos-Agenzia giornalistica Italia per euro 26.000,00 e a Com.E Comunicazione & Editoria euro 18.000,00.

Il totale da spendere è pari a 171.184,00 euro inclusa Iva la 4%. Chi sono gli aggiudicatari del bando?Vediamo:

-Ansa,sede legale Roma, è una cooperativa formata da 34 soci-editori dei principali quotidiani cartacei italiani,presidente Giulio Anselmi, amministratore delegato Giuseppe Carbone. Il bilancio economico del 2017 si è chiuso con una perdita di 4,9 milioni di euro dopo aver registrato oneri di ristrutturazione di 6,1 milioni. La società ha conseguito ricavi per 71,6 milioni di euro in aumento di 500 mila euro rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto ha raggiunto 13,2 milioni mentre l’organico è di 588 unità,meno 20 a fronte dell’anno 2016;

-AdnKronos,sede legale Roma, è controllata dal Gruppo Marra Comunications riconducibile a Giuseppe,detto Pippo,Marra,calabrese,classe 1936 presidente del consiglio di amministrazione e direttore responsabile e sua moglie Angela Antonimi amministratore delegato,86 giornalisti, fatturato annuale pari a 20,7 milioni di euro;

-Com.E Comunicazione & Editoria,sede legale Roma,amministratore unico Edoardo Burdi,editore dell’Agenzia di stampa DIRE diretta da Nicola Perrone.

Fatturato medio annuo nella misura di 3.649.238,00 euro,55 giornalisti, sedi in cinque regioni italiane.