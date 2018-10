Puglia: maltempo, codice arancione per allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla mezzanotte di domenica 28 ottobre per 24-36 ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in coda all’articolo, fonte protezione civile della Puglia.

Inoltre, “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Rischio: criticità ordinaria, codice giallo, livello di attenzione per l’intera regione.